Olympiaticket für Mikutina zum Greifen nahe

Die 17-jährige Olga Mikutina vom EV Feldkirch wurde bei der Eiskunstlauf WM in Stockholm sensationell Elfte

Überraschender Elfter Zwischenrang für die erst 17-jährige Olga Mikutina nach dem Pflichtprogramm bei der Eiskunstlauf Weltmeisterschaft in Stockholm. Damit schaffte das Multitalent locker die Qualifikation für die Kür der Top24 am Freitag (18 Uhr). Ihre bisherige Bestmarke wurde um 13,99 Punkte übertroffen. Mikutina hat die besten Chancen bei den Olympischen Spielen 2022 in Tokio nach Katharina Liensberger als zweite Vorarlberger am Start zu sein. Wenn Mikutina einen Top Ten Platz erreicht, dafür fehlen derzeit nur 0,10 Punkte ist das Olympiaticket wohl schon fix.