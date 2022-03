Olympiastart 2028 ist das erklärte Ziel

Wie der Vater, so auch der Sohn: Stefan Lins tritt in die Fussstapfen und wurde Kampfrichter im Ringsport.

Wie der Vater, so auch der Sohn

Sein Sohn Stefan Lins tritt nun in seine Fussstapfen. Sprichwörtlich so wie der Vater, so auch der Sohn. Seit knapp zwei Jahrzehnte ist der 53-jährige ebenso als Kampfrichter im Ringen erfolgreich unterwegs. Die bisherigen Highlights in seiner Laufbahn als Schiri waren die Teilnahmen an der Ringer Europameisterschaft in der Allgemeinen Klasse 2019 in Russland, mehrfache Nominierungen zu der Unter-23- Welt-, und Europameisterschaft in den vergangenen Jahren und die Einberufung zur Jugend Olympiade 2018 in Baku. Dort hat auch sein Sohn Lukas als Aktiver für den KSK Klaus teilgenommen. „Ich war von Anfang an begeistert. Das ist eine spannende Geschichte statt als Aktiver nun als Kampfrichter zu fungieren. Natürlich ist mein Vater Schuld, das ich in diese neue Funktion geschlüpft bin“, sagt Stefan Lins.