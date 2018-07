Olympiasiegerin Julia Dujmovits kommt zum Camp nach Lustenau

Snowboard Olympiasiegerin Julia Dujmovits ist der Stargast zum Abschluss des Fußballcamp im Stadion an der Holzstraße in Lustenau.

Am Freitag, den 13. Juli kommt ein ganz besonderer Sportstar ins Stadion an der Holzstraße. Im Rahmen des Sommerabschlussfestes des kick mit Projektes ist Julia Dujmovits, Laureus Sport for Good Botschafterin und Snowboard-Olympiasiegerin zu Gast. Sie wird mit den kick mit Mädchen ihr Fußballtalent unter Beweis stellen. Um 10 Uhr startet das Fußballturnier, ab 12 Uhr erfolgt die Siegerehrung und ab 13 Uhr gibt es ein großes Grillfest.