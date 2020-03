Oliver Pocher stellt Michael Wendler mit Falco-Parodie bloß

In einem auf Instagram veröffentlichten Video stichelt Oliver Pocher erneut gegen Michael Wendler und Laura Müller. Den Songtext von Falcos "Jeanny" textete der deutsche Comedian passend auf das Liebespaar um.

Seit Mitte Januar gibt es zwischen Oliver Pocher und Michael Wendler Zoff. In unzähligen Videos stellt Pocher Situationen vom Liebesleben von Michael und Laura nach. Das führte so weit, dass beide ihren Streit in einem TV-Duell vor zwei Wochen austrugen. Mit diesem Duell sollte der Streit der beiden beendet werden. Doch Pocher legte noch einmal mit einer neuen Parodie nach, die er am Samstag veröffentlichte. Pocher amüsiert sich dabei nicht nur auf Kosten von Michael, sondern macht sich auch über das Influencer-Leben seiner Freundin Laura lustig.