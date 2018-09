Oldtimer Konvoi zum Radiomuseum

Ein seltener Anblick bot sich den Bewohnern der Marktgemeinde am vergangenen Sonntag vor dem Radiomuseum.

Lustenau. Nachdem rund 20 begeisterte Morris Minor Fahrer zum Jahrestreffen angereist waren, fuhr man im Konvoi durchs Ländle mit dem Endziel Radiomuseum. Herwig Bösch, Organisator des Jahrestreffens, zählt seit 2013 zu den Mitgliedern des Morris Minor Registers Deutschland. Ziel des Vereins ist es, die Automarke zu erhalten und die Freude am Oldtimer-Fahren mit Gleichgesinnten zu teilen. In Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und Österreich sind die Morris-Besitzer beheimatet und jedes Jahr wird ein Treffen organisiert. Alec Issigonis, Konstrukteur des legendären Minis, zeichnet auch für den Morris Minor verantwortlich, der von 1948 bis 1971 in Cowley Oxford gebaut wurde. „Bei uns gibt es den Morris eher selten, deshalb zieht er immer wieder neugierige Blicke auf sich“, so Herwig Bösch.

Angereist waren die Fahrer schon am Freitag in Lingenau, wo man bei einem Kennenlernabend im Wälderhof eine Kässpätzlepartie genoss. Die eigentliche Rundfahrt ging am Samstag von Lingenau nach Bregenz und von dort über Eichenberg, Möggers und Scheidegg nach Lindenberg. Natürlich hatte der Veranstalter für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm gesorgt, das eigentliche Highlight des Wochenendes jedoch war der Konvoi der aufpolierten, herausgeputzten Morris Minors, der sich über Oberstaufen, Riefensberg und Hittisau zurück nach Lingenau bewegte. Am Sonntag fuhr der Tross durchs Schwarzachtobel hinunter nach Lustenau, wo beim Radiomuseum schon Herbert Rauch wartete, auch er ein stolzer Morris Minor Besitzer. Von Radioempfängern aus dem 2. Weltkrieg bis zu Musikabspielgeräten der 80er Jahre gab es für die staunenden Besucher, die sogar aus dem Sauerland angereist waren, weit über 600 Exponate im Museum zu bewundern. Das Restaurieren der Oldtimer, die liebevolle Pflege der Fahrzeuge und die Freude am Fahren verbinden Menschen über Landesgrenzen hinaus und lässt Freundschaften fürs Leben entstehen.