Oldtimer Hauptstadt Zwischenwasser

Liebhaber alter Fahrzeuge trafen sich zwischen Frutz und Frödisch

Zwischenwasser. Wenn die Oldtimerfreunde Zwischenwasser ins Zentrum von Muntlix laden – was sie am Wochenende zum bereits fünften Mal taten – dann sind diese Treffen meist anders als vergleichbare in der Region. In Muntlix ist jedes Fahrzeug gerne gesehen, so stehen alte Autos neben Traktoren, ein liebevoll renovierter LKW neben den Motorrädern und Vespa, dazu gesellen sich ältere Drahtesel und ganz zentral dreht die Muntliger Eisenbahn ihre Runden. Gerade letztere ist natürlich das Highlight bei Kindern und Familien, während die erwachsenen Besucher die verschiedenen ausgestellten Vehikel genauer begutachten. Prunkstück dieses Jahr der private BMW von Formel 1 Legende Ayrton Senna. Allesamt sind die für die Straße zugelassen und die Eigentümer machen gerne eine Ausfahrt am Wochenende. Die Kinder zieht es dann wieder in den Frödischsaal, dort haben die Truckmodell Freunde eine große Landschaft an verschiedenen ferngesteuerten Modellen aufgebaut. Die Faszination der Jüngsten ist besonders bei den zwar kleineren aber voll funktionstauglichen Baggern und LKW förmlich zu spüren.