„Oldies but Goldies“ – Frühlingskonzert des Männerchors Frohsinn

Die Resonanz auf die "zwei Chöre" war großartig und wurde mit viel Applaus belohnt

Koblach Am 11. Mai war es wieder so weit. Unter dem Motto „Oldies but Goldies“ lud der Männerchor Frohsinn unter der Leitung von Gabi Rinner zum Konzert in die DorfMitte. Seit 1920 lebt der Männerchor „Frohsinn“ seinen Vereinsnamen. Er steht für Musik, die unterhalten soll, leicht, beschwingt und humorvoll. Das Publikum war bestens gelaunt und lauschte den beeindruckenden Stimmen der Koblacher Männer. Musikalisch begleitet wurde das Ganze von Christian Lebar am Klavier.