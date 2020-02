„Oldie-Faschings-Nachmittag“ für Jung und Alt im Lochauer Pfarrheim

Lochau. „Tanzmusik auf Bestellung“ und prächtige Unterhaltung, dazu Kaffee und Kuchen sowie ein reichhaltiges Salatbuffet, die Gemeinde Lochau lädt am Donnerstag, 20. Februar, ab 14 Uhr Jung und Alt zum traditionellen „Mitanand-Füranand-Kränzle“ ins Pfarrheim.

Als langjährig bewährter Oldie-DJ legt Karl-Heinz Bilgeri bekannte Hits und unvergessene Evergreens auf den Plattenteller. Und für den Eintrittspreis von 13 Euro, der zur Gänze der Aktion „Mitanand – Füranand z´Lochau“ zufließt, ist ein stimmungsvolles und abwechslungsreiches „Faschingskränzle“ so wie in alten Zeiten garantiert.

Wie immer stellen sich hier an diesem Nachmittag engagierte Gemeindebedienstete aus der Verwaltung und dem Wirtschaftshof in Bezug auf die Organisation, Bewirtung und Programmgestaltung gerne in den Dienst der guten Sache.