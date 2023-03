Öl lief in Fußacher Ache: Umweltschaden verhindert

Der Feuerwehr Fußach gelang es am Sonntag einen größeren Umweltschaden durch in die Alte Fußacher Ache laufendes Öl zu verhindern.

Am Sonntagmittag gegen 13.00 Uhr wurde die Polizei Höchst darüber in Kenntnis gesetzt, dass es im Fußacher Dorfbach (Alte Fußacher Ache) zu einer Gewässerverunreinigung durch Öl gekommen sei. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass eine größere Menge Öl über das Abwasser in den Bach gelaufen war.