Oktoberfeststimmung bei SSV-Punktgewinn

Nach einem spannenden Spitzenspiel gegen den UHC Graz feierten die Schoren-Girls das traditionelle Oktoberfest in der Messehalle.

Dornbirn. Nach dem Spitzenspiel die Woche zuvor gegen Eggenburg gastierte mit dem UHC Graz am vergangenen Wochenende bereits das nächste Topteam in der Dornbirner Messehalle. Im Spiel gegen die Steirerinnen lieferten sich die Ladies des SSV Dornbirn-Schoren wieder ein spannendes Duell und belohnten sich am Ende mit einem Punkt und dem traditionellen Oktoberfest.

Fulminanter Start der SSV-Girls

Die Schoren-Girls starteten dazu gleich fulminant ins Spiel gegen die Gäste aus der Steiermark. Reka Szeder, Mercedez Pap und Emilia Brändle sorgten für eine souveräne 7:0-Führung nach zehn Minuten. Nach einer Auszeit fanden allerdings auch die Grazerinnen besser ins Spiel und kamen mit erfolgreichen Kombinationen zum Torerfolg. Es entwickelte sich ein offenes Duell und die Steirer-Damen glichen bis zur Halbzeit auf 13:13 aus.

Punkteteilung im Spitzenspiel

Halbzeit zwei blieb dann völlig offen und spannend. Keines der beiden Teams konnte sich absetzen, wobei die SSV-Girls meist mit einem Treffer vorne lagen. Knapp zwei Minuten vor Spielende glichen die Grazerinnen durch einen 7-Meter auf 28:28 aus, ehe Katarina Gladovic die Dornbirnerinnen erneut in Führung brachte. Die Gäste aber fast postwendend wieder mit dem Ausgleich und am Ende ließen die beiden Torhüterinnen in der letzten Minute keine Treffer mehr zu. So blieb es beim 29:29-Remis und der Punkteteilung zwischen den Schoren-Girls und den Ladies aus Graz.

Remis auch in der U18-WHA-Challenge

Ebenfalls mit einem 29:29-Remis endete am Nachmittag das Duell der beiden U18-Teams des SSV Dornbirn-Schoren und des UHC Graz. Die Schoren-Girls führten zur Halbzeit mit 12:9, doch das Spiel blieb bis zum Ende spannend und in der letzten Minute erzielten die Grazerinnen noch den Ausgleich. Dennoch blieben nach diesem Spieltag beide SSV-Teams ungeschlagen und führen weiterhin die Tabellen an.

Oktoberfeststimmung in der SSV-Kantine