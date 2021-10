„Oktoberfest“-Stimmung auf der Alten Fähre in Lochau am Bodensee

Lochau. Zünftige Blasmusik, Hofbräuhaus-Traunstein-Bier und allerlei Schmankerln vom Grill, dazu bestens aufgelegte Besucher, beim bayrischen Dämmerschoppen auf der Alten Fähre im Lochauer Hafen herrschte rundum gute Laune und tolle Stimmung.

Ein „Oktoberfest“ lässt sich nicht nur auf der Münchner Wiesn feiern, auch in Lochau geht am Bodensee bei stimmungsvoller Blasmusik und traditioneller Bewirtung mit Rollbraten, Haxn, Steckerlfisch oder Grillhennele so richtig die Post ab. Das neue Wirtepaar Gabi und Hubert Feldschmied aus dem Laternsertal hatte zu diesem bayrischen Dämmerschoppen auf die neu revitalisierte Alte Fähre eingeladen. Und mit böhmisch-mährischer Blasmusik sorgten die „Wirts Haus Böhmischen“ aus der Bodenseeregion für die abwechslungsreiche Unterhaltung.