OJAD streamt Konzerte im Schlachthaus

Nachwuchstalente und junge Musikschaffende der Rheintalischen Musikschule Lustenau proben ihren Bühnenauftritt.

Dornbirn. Diese neuartige Kooperation zwischen der Offenen Jugendarbeit Dornbirn (OJAD) und der Rheintalischen Musikschule Lustenau hat es in sich. Wo sonst gibt es gerade jetzt eine kleine, feine Bühne für Auftritte mit professioneller Technik? Das Kulturcafé Schlachthaus der OJAD hat bereits über die Grenzen Vorarlbergs hinaus einen Namen in der Musikerszene. Es ist bekannt nicht nur für seine legendären Konzerte vor allem im „Metal“-Bereich, sondern auch – und das ist das Besondere – für die Förderung von Nachwuchstalenten und jungen lokalen Bands. Genau das ist die Basis für das aktuelle Konzertfestival in Kooperation mit der Musikschule Lustenau, das auf der Initiative von Frank Bösch, Fachbereichsleiter Jazzseminar Lustenau und Kurt Nachbaur, GF-Stellvertreter der OJAD, entstanden ist.