OJAD folgte exklusiver Einladung von Torsten Sträter

Ein Treffen der Extraklasse mit dem Star sorgte für strahlende Gesichter bei den Jugendlichen.

„Ist hier irgendwo ein Haufen Wahnsinniger?“ Mit diesen Worten eröffnete der Deutsche Kabarettist und Gewinner der ersten Staffel von LOL (Last one laughing von Amazon Prime) seinen Soundcheck in der Münchner Zirkus Krone Arena. Direkt angesprochen wurden damit 15 Jugendliche des Job Ahoi Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekts der OJAD, die mit ihren Betreuern Jasmine Riedmann, Mandy Mantei und Tömmy Kaiser angereist waren. Die Besuchergruppe aus Dornbirn hatte er nämlich exklusiv für ein Meet & Greet eingeladen. Die Autogramm-Anfrage der Job Ahoi Leiterin Jasmine Riedmann nahm Sträter kurzerhand zum Anlass, mit ihm Backstage ganz privat ins Gespräch zu kommen. „Bereits zwei Stunden vor der Show durften die Jugendlichen den bodenständigen, gutherzigen Superstar, der auch Schirmherr der Deutschen Depressionshilfe ist, mit ihren Fragen löchern“, zeigt sich Jasmine Riedmann begeistert. Die Truppe durfte also den Zirkus besuchen und aus „etwas Backstage-Luft schnuppern“ wurde schließlich viel mehr. Dass sie Teil der Backstage-Crew sein könnten, hatten sie so nicht erwartet. Ein absolutes Highlight für den Licht- und Veranstaltungslehrling Florian Ziegler, der gerade seine Ausbildung in der OJAD gestartet hat. „FanBoy“ Simon Stern, der überhaupt erst den Stein für die Aktion ins Rollen brachte, bekam als Geschenk des Comedian seine Beanie-Mütze.