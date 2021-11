Ohneberg: Klima mit Hausverstand retten

IV-Präsident Martin Ohneberg war am Sonntagabend bei "Im Zentrum" zu Gast und sprach mit Claudia Reiter über den Klimawandel.

Ohneberg: Ziele miteinander erreichen

Ohneberg rief dazu auf, das Klima mit Hausverstand und nicht mit Klimaromantik zu retten: "Wir brauchen die Bevölkerung hinter uns." Österreich und Deutschland seien Vorreiter in vielen Dingen und auf einem guten Weg. Es bringe nichts, zu sagen, was sich die letzten Jahre nicht getan habe. Das Problem sei erkannt und man wolle miteinander die Ziele erreichen Die Industrie stehe hundertprozentig hinter dem Pariser Abkommen, hinter der #Mission 2030 in Österreich und hinter der Klimaneutralität 2040. "Es bringt uns nichts, wenn wir am Ende des Tages klimaneutral sind, aber eine hohe Arbeitslosigkeit haben und nicht mehr in Europa oder Österreich investiert wird", so der IV-Präsident und meinte: "Wir brauchen schnelle Entscheidungen - und die Möglichkeit, es zu tun."