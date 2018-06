Ohneberg: Keine Zuschläge für Überstunden wären "idiotisch"

Martin Ohneberg, Präsident der Vorarlberger Industriellenvereinigung, spricht in der Debatte um den 12-Stunden-Tag von Panikmache. Überstunden würden weiterhin auch dementsprechend bezahlt werden.

Industrie will Überstundenzuschläge zahlen

Am Dienstag sah sich die Industriellenvereinigung nach gegenteiligen Aussagen in der ORF-Sendung “Im Zentrum” zu einer Klarstellung gezwungen. An den geltenden Gleitzeitregeln werde sich nichts ändern, auch künftig würden für angeordnete Überstunden Zuschläge zu zahlen sein. Ohneberg betont, dass alles andere auch widersinnig sei. Schließlich würde man ansonsten gerade bei diesen für Arbeitgeber angespannten Personalsituationen wichtige Mitarbeiter zum Arbeitsplatzwechsel statt zur flexibleren Arbeitszeitgestaltung motivieren.