Ohne Worte die Lachmuskeln kitzeln

Am Freitag gibt es wieder mehrfach prämiertes Circustheater im Lustenauer Freudenhaus.

Lustenau. Einen Abend lang ausgiebig lachen, das können wir im Moment wohl alle gut brauchen. Gelegenheit dazu gibt es am Freitag in Lustenau. Da gastiert mit dem schweizerisch-sizilianische Duo Compagnia Baccalà erneut ein außergewöhnliches Circustheater im Freudenhaus.

Genauso eindrucksvoll geht es nun am Freitag weiter. Die preisgekrönte Compagnia Baccalà, bestehend aus Simone Fassari und Camilla Pessi, hat mit dem über 600 Mal in über 50 Ländern aufgeführten Programm „Pss Pss“ moderne Clowngeschichte geschrieben, eine Vielzahl an Preisen gewonnen und zu (Lach-) Tränen gerührt. Zwar ohne Worte, dafür aber mit einer ordentlichen Portion Drama und noch viel mehr Witz stolpern die beiden über die Bühne und direkt in die Herzen des Publikums. „Erfinderisch, brillant und mit einer meisterlichen Verbindung von Akrobatik und Clownkunst wandeln sie auf den Spuren von Charly Chaplin und Buster Keaton, dabei beeindrucken sie ganz nebenbei mit extremer Körperbeherrschung“, so Zöhrer vom Freudenhaus und verspricht eine Show, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat.