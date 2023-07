"Ohne Wenn und Aber gleich den Abschuss fordern geht nicht"

Abschussfreigabe für Wölfe?

Auch die Rückkehr des Wolfes in den österreichischen Wäldern waren beim Gespräch ein gewichtiges Thema. Für Lins steht fest: "Eigentlich ist der Wolf ist Vorarlberg noch gar nicht verbreitet. Es ist nämlich so, dass Wölfe in Mitteleuropa seit dem 19. Jahrhundert als ausgerottet und damit als ausgestorben gelten. Momentan sind wir in einer Situation, wo immer wieder einmal Wölfe durchziehen." Von einer Abschussfreigabe für sogenannte "Problemwölfe" hält die Naturschutzanwältin so gut wie nichts: "Es ist tatsächlich so, dass das Thema sehr emotional abgehandelt wird. Immer sofort ohne Wenn und Aber den Abschuss fordern geht nicht." Was hätte das ihrer Meinung nach für Folgen, falls der derzeitige Schutz durch EU-Richtlinien für Wölfe und Bären gelockert würde? "Der Wolf gilt bei uns als ausgestorben, weniger Schutz geht gar nicht mehr. Man kann nicht ein Tier, das praktisch gerade zurückkommt von der Ausrottung, sofort wieder anfangen zu verfolgen. Dann wird es wieder aussterben."