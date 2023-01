Ohne Vera Müller startet SSV Dornbirn das Ziel Klassenerhalt

Schwere Aufgabe für die Obradovic-Truppe zum Jahresbeginn.

Mit der Heimpartie gegen die MGA Fivers aus Wien startet der SSV Dornbirn Schoren am Samstag in die Rückrunde der WHA MEISTERLIGA. Das Team von Coach Zoran Obradovic braucht jeden Punkt, um die rote Laterne loszuwerden.

Zum Saisonauftakt war mit dem 24:33 in der Wiener Hollgasse für den SSV Dornbirn Schoren Anfang September nichts zu holen. Am Samstag um 19 Uhr gastieren die drittplatzierten MGA Fivers zum Rückstundenstart in der Dornbirner Messehalle. Bis auf das Spiel gegen Rekordmeister Hypo Niederösterreich haben die Gäste aus der Bundeshauptstadt in der Hinrunde alle ihre Begegnungen gewonnen.