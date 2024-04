Ohne Pass, ohne Geld: Kreuzfahrtschiff lässt Urlauber auf Insel zurück

Es sollte ein Traumurlaub werden - doch für neun Urlauber aus Australien und den USA nahm die Kreuzfahrt ein unerwartetes Ende, als sie auf der Insel São Tomé und Príncipe zurückgelassen wurden – ohne Pässe, ohne Geld.

Ein Paar hatte glücklicherweise eine Kreditkarte

Die gestrandeten Passagiere, darunter vier Pensionisten, eine schwangere Frau, ein Herzkranker und eine querschnittsgelähmte Person, befanden sich in einer prekären Lage. Nur einer von ihnen verfügte über eine Kreditkarte und übernahm notgedrungen die Kosten für Unterkunft und Verpflegung der Gruppe in Höhe von 5.000 Dollar.

Die Betroffenen suchten Zuflucht in der Hoffnung, in Gambia wieder an Bord ihres Schiffes zu gelangen. Doch ein niedriger Pegelstand machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Ihre Reise führte sie weiter in den Senegal, in der Hoffnung, dort endlich ihre Kreuzfahrt fortsetzen zu können.