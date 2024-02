500-Millionen-Dollar-Luxusresort nur für Kreuzfahrtgäste stößt auf Kritik

In einer Zeit, in der immer mehr Kreuzfahrtschiffe aus großen Städten verbannt werden, setzen Reedereien auf eine neue Strategie: Sie erschaffen eigene Privatinseln und -resorts, um ihre Gäste zu begeistern.

Ein Resort der Superlative

Das Celebration Key Resort verspricht, ein Paradies für Kreuzfahrtgäste zu werden. Mit einer gigantischen Süßwasserlagune, Wasserspielbereichen, zwei Wasserrutschen, Sportplätzen, einem Infinity-Pool und einer Bar mit DJ setzt das Resort neue Maßstäbe in Sachen Luxus und Unterhaltung. Es ist Teil eines wachsenden Trends, in dem Kreuzfahrtunternehmen eigene Destinationen erschaffen, um den Restriktionen und der zunehmenden Kritik in traditionellen Hafenstädten zu entgehen.