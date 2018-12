"Ohne Musik wäre ich nur ein halber Mensch"

50-jährige Rankweilerin Claudia Krain sorgt im Duett und Solo für beste musikalische Unterhaltung

RANKWEIL. In der Vorarlberger Musikszene hat sich die Rankweilerin Claudia Krain schon längst einen guten Namen gemacht. Zusammen mit Volker Helbok, besser bekannt mit der Gruppe „Gmixt Emotions“ sorgt die sympathische Sängerin bei den Auftritten auf Landesebene und im benachbarten Ausland für viele wunderbare Stunden der großen Anhängerschar und den hunderten Gästen. Seit gut sechs Monaten ist Claudia Krain auch alleine auf der Bühne zu bewundern. „Wenn ich alleine auf der Bühne bin kommt doch einwenig Nervosität dazu.“ Eigentlich überall wo Musik ihren Platz hat, in Bars, Klubs, Kirche, Open Air-Bühne oder Live-Konzerte ist die 50-jährige Ranklerin anzutreffen. „Ohne die Musik wäre ich nur ein halber Mensch. So viele andere Leute mit meiner Musik zu berühren ist einfach ein großes Glück. Ich genieße jeden Augenblick wenn ich auf der Bühne stehen darf. Ich hatte schon so viele Highlights und Glücksmomente in meinem Leben, jedes Brautpaar an ihrem schönsten Tag zu begleiten ist einfach ein Traum und macht immer sehr viel Spaß. Herz was willst du mehr“, sagt Sängerin Claudia Krain. Mehr als hundert Mal pro Jahr steht die Musikerin mit Leib und Seele bei diversen Veranstaltungen im Mittelpunkt und ihre berührenden Lieder sorgen für viel Begeisterung. Die Musik wurde ihr praktisch schon in die Wiege gelegt. Der Großvater und ihr Vater haben ebenfalls die Liebe zur Musik entdeckt. Die Schwester Cornelia zieht die Fäden im Hintergrund, macht hauptsächlich die Texte für die Songs und ohne die Unterstützung wäre ein solcher Aufwand erst gar nicht möglich. Angefangen hat die musikalische Karriere von Claudia Krain wie bei fast jedem im Kirchenchor. Still und leise ging die Laufbahn steil bergauf und hat noch lange nicht den Höhepunkt erreicht. „Ich will die Menschen aus meinem großen Repertoire noch lange glücklich machen. Auch ohne TV-Auftritte bin ich sehr viel unterwegs. Mein Beruf und die Musik unter einen Hut zu bringen ist nicht immer leicht“, meinte Claudia Krain abschließend. Seit Monaten in Planung und der große Wunsch für die Ranklerin zusammen mit Partner Volker ist die Entstehung einer dritten CD mit all ihren wunderschönsten Liedern der letzten elf Jahre. Die beiden CD´s mit dem Namen „gmixt und gschüttelt“ sowie „Perla“ sind schon ein längerer Zeitraum auf dem Markt. Große Fans von Claudia Krain sind auch die beiden Model Maria Nussbaumer und Ivana Ivo.VN-TK