Ohne Leistungsträger wird die Saison fortgesetzt

Einige wichtige Stammspieler verlassen die Dornbirn Lions, aber ohne Zuschauer wird die 2. Basketball Bundesliga weitergespielt

Die Raiffeisen Dornbirn Lions unterwerfen sich dem Hygiene- und Präventionskonzept der Basketball Zweite Liga (B2L), welches vom Sportministerium bestätigt wurde. Damit ist ein Fortführen des Spiel- und Trainingsbetriebes gewährleistet. Die Dornbirn Lions werden diesen Status auch für die Mannschaften U16 und die U19 anstreben, die beide an österreichweiten Meisterschaften teilnehmen und aus diesem Grund möglichst rasch wieder in den Trainingsalltag einsteigen müssen. Voraussetzung dafür ist die Umsetzung des Hygiene- und Präventionskonzept der Basketball Zweite Liga (B2L) und der damit verbundenen regelmäßigen Testung der Mannschaft. Der Vorstand der Raiffeisen Dornbirn Lions hat es den Spielern freigestellt, in diesen Modus zu wechseln. Einige Spieler habe diesen Wechsel nicht vollzogen und werden daher in dieser Saison nicht mehr für die Bundesligamannschaft zur Verfügung stehen. Da es sich bei besagten Spielern vor allem um Leistungsträger handelt, werden die Raiffeisen Dornbirn Lions versuchen, schnellstmöglich Ersatz zu finden.