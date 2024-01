Ohne Jugend hat kein Verein eine Zukunft

Mit Beginn der neuen Saison bekam der SSV Dornbirn-Schoren auch eine neue Jugendleiterin.

Dabei hatte die gebürtige Slowakin bereits in ihrer frühen Kindheit die ersten Berührungen mit dem Handball. „Ich stamme aus einer Handballfamilie und bin eigentlich in der Halle aufgewachsen“, blickt Gregor zurück. So haben neben ihren Eltern auch ihre Schwester erfolgreich Handball gespielt und auch sie selbst hat dann mit acht Jahren beim HK Slovan Duslo Sala angefangen. „Nach Vorarlberg kam ich dann, als mein heutiger Mann in Feldkirch beim Eishockey ein Engagement bekam. Ich habe dann in Feldkirch Handball gespielt, bin mit dem Team in die WHA aufgestiegen und war dann auch lange Zeit als Jugendtrainerin tätig“, gibt Gabriela Gregor an. Auch ihre beiden Töchter Karin und Laura fanden so in Feldkirch den Weg zum Handball.