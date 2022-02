"Ohne Impfpflicht kein Immunschutz im Herbst"

Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher hat am Freitag bei "Vorarlberg LIVE" über die heiß diskutierte Impfpflicht und die Teststrategie des Landes Vorarlberg gesprochen.

Die Bundesregierung wird am Mittwoch gemeinsam mit den Landeshauptleuten über weitere Lockerungen der Coronamaßnahmen beraten. Fix ist, dass der Bund in der Gastronomie eine Rückkehr zu 3G vorgesehen hat. „Hoffentlich wird es auch weitere Lockerungsschritte in anderen Bereichen geben. Natürlich immer auf Basis der Einschätzungen der Expertinnen und Experten“, erklärt Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher bei Vorarlberg LIVE. Dabei hoffte Rüscher auf eine zeitgleiche, nicht zeitversetzte, Anpassung der Maßnahmen. Wenn es 3G-Regel in der Hotellerie und Gastronomie gebe, dann müssten auch die Einreiseregeln angepasst werden.