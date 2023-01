Ohne Horvat und Schweighofer will Hard ins Viertelfinale

Im Heimspiel gegen das Schlusslicht Vöslau sind die Jonsson-Mannen trotzdem Favorit.

Am Wochenende starten die Roten Teufel des ALPLA HC Hard in die Frühjahrssaison 2023. Im ÖHB Cup Achtelfinale empfangen die Roten Teufel am Samstag, den 28. Jänner Vöslau in der Sporthalle am See mit Spielbeginn um 18.30 Uhr.

Nach den Freilosen in den ersten beiden ÖHB Cup-Runden steigen Kapitän Dominik Schmid & Co nun im Achtelfinale in diesen Bewerb ein. Die Auslosung der Achtelfinalpaarungen fand noch im alten Jahr kurz vor Weihnachten statt. Das Los fiel dabei auf Vöslau, Mitstreiter in der HLA MEISTERLIGA. Das K.O.-Duell im Kampf um den Einzug ins ÖHB Cup Viertelfinale steigt am kommenden Wochenende (Samstag, 28. Jänner um 18.30 Uhr) in der Harder Teufelsarena.

Die erste Begegnung in der laufenden Saison konnten die Roten Teufel für sich entscheiden. Im Hinspiel des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs setzten sich die Männer von Chefcoach Hannes Jón Jónsson auswärts mit 36:32 (20:18) erfolgreich gegen die JAGS durch.

Nach der Niederlage im letzten Liga-Spiel vor dem Jahreswechsel auswärts gegen HC LINZ wollen die Harder Jungs auf alle Fälle mit frischem Wind und einem Erfolgserlebnis in die Frühjahrssaison starten. Das haben sich auch die JAGS nach der 26:28 Heimniederlage im Nachtragsspiel der 14. Runde des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs gegen die BT Füchse vergangene Woche vorgenommen. Mit drei Punkten aus 14 Spieltagen nehmen die JAGS aktuell den letzten Tabellenplatz ein und halten die rote Laterne in der HLA MEISTERLIGA in den Händen – weiter warten heißt es auf ihren ersten Saisonsieg.

Die Vorfreude auf das erste Pflichtspiel im neuen Jahr ist da und das Ziel für Samstag klar, wie Kapitän Dominik Schmid betont:

„Endlich geht es wieder los und dann mit einem K.O.-Spiel, wo es gleich draufankommt. Wir wollen im Cup so weit wie möglich kommen und mit Vöslau am Samstagabend die erste Hürde nehmen. Vöslau darf aber keinesfalls unterschätzt werden. Sie spielen einen guten Handball und sind ein unangenehmer Gegner. Wenn wir uns auf unsere Stärken fokussieren und unser Spiel durchziehen, bin ich zuversichtlich, dass wir das packen. Zu Hause mit unseren Fans im Rücken wollen wir den Aufstieg in die nächste Runde schaffen und dafür haben wir uns viel vorgenommen. Gerade auch in Hinblick auf den Jahresabschluss, wo es leider nicht mehr ganz so rund gelaufen ist und wir leider ein paar unnötige Niederlagen eingefahren haben. Deshalb ist es jetzt umso wichtiger, gleich gut in das Frühjahr zu starten und mit einem Sieg ein gutes Gefühl mitzunehmen. Wir werden alles geben und freuen uns schon sehr auf die erste Partie!“

Rückraum-Schütze Karolis Antanavičius arbeitet und trainiert intensiv an seinem Comeback. Teamarzt Dr. Michael Fink hat bereits grünes Licht gegeben. Mit Rückraum-Spieler Ivan Horvat und Kreisläufer Lukas Schweighofer befinden sich aktuell zwei Rote Teufel in ärztlicher Behandlung bei Teamarzt Dr. Fink, die an einer Muskelverletzung bzw. Schulterproblemen laborieren.

ÖHB Cup Achtelfinale

ALPLA HC Hard vs. Vöslau

Samstag, 28. Jänner 2023, 18.30 Uhr |