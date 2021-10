"Ohne Grüne wäre vieles im Dunkeln geblieben"

Leah Birnbaumer (17), Sprecherin der Grünen Jugend, über ihr Engagement in jungem Alter, Kritik an der ökosozialen Steuerreform, grüne Aufdeckungsarbeit und Probleme im ­Bildungswesen.

Leah: Ich habe den Vorteil, dass die Leute meistens erst mich und meine Inhalte kennenlernen und das Alter erst später zur Sprache kommt. Aber viele sind dann doch sehr überrascht, wenn sie erfahren, dass ich erst 17 bin. Ich bin seit zweieinhalb Jahren politisch sehr aktiv – bei all den Erfahrungen, die ich in dieser Zeit sammeln durfte, fühlt es sich aber für mich schon mindestens doppelt so lange an. Aber es ist durchaus ein großer Unterschied, ob ich mich als Sprecherin einer politischen Jugendorganisation zu einem Thema äußere, oder ob Jugendliche, die nicht im politischen Bereich tätig sind, ihre Anliegen vorbringen. Das muss sich ändern, denn schließlich wird über unsere Zukunft entschieden. Mit Daniel Zadra und Eva Hammerer haben wir aber eine Doppelspitze, der die Anliegen der Jungen sehr wichtig ist.