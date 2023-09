Ohne Essen! 86-Jähriger überlebt vier Tage lang allein in den Alpen

Seit dem 7. September 2023 galt ein 86-jähriger Mann als vermisst, der sich auf den Weg nach Garmisch-Partenkirchen gemacht hat, um die Alpspitze zu besteigen. Erst nach vier Tagen wurde er im Alpspitzgebiet erschöpft aber wohlauf von einem Mountainbiker gefunden.

Am 7. September wurde der Vermisstenfall bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen gemeldet. Der 86-Jährige war am 6. September 2023 von Speyer aus nach Garmisch-Partenkirchen gereist, um die Alpspitze, nahe der Tiroler Grenze, zu erklimmen. Am Abend des 6. September 2023 hatte er noch Kontakt mit seiner Ehefrau, in dem er angab, die Nacht auf dem Berg verbringen und am nächsten Tag absteigen zu wollen. Danach brach der Kontakt ab, und es gab keine weiteren Nachrichten von ihm.