Ohne Bäume geht es nicht

Am kommenden Mittwoch findet in Götzis ein interessanter Bildvortrag über den Klimawandel statt.

Götzis . Die Markgemeinde Götzis lädt am Mittwoch, 9. November zu einem interessanten Vortrag über den Klimawandel und wie man durch Begrünung Hitzestaus im Ort vermeiden kann. Vortragender in der Kulturbühne amBach ist ab 19 Uhr Autor und Naturfotograf Conrad Amber.

In einem interessanten Bildvortrag wird Conrad Amber dabei erläutern, dass ein Leben mit der Natur möglich, gesund und erstrebenswert ist. Bäume, Grünfassaden, Dachgärten, entsiegelte Parkplätze, naturnahe Gärten und Parks, Alleen bringen dabei kühle, frische, gefilterte Luft in unseren Alltag und federn nachhaltig, lange und wirkungsvoll, vor allem kostengünstig, die Auswirkungen der Klima-Erhitzung ab. Anhand vieler Beispiele aus ganz Europa zeigt der Vortragende auf, wie das geht und was dabei zu beachten ist.

Dazu zeigt Claus Amber auf, wie ein Baum oder Wald funktioniert, was dran ist an der wohltuenden Wirkung auf den Menschen oder wie Bäume miteinander kommunizieren. Dazu erhalten die Besucher spannende, neue und informative Erkenntnisse aus Wissenschaft, aus vielen Projekten und aus der langen Erfahrung des Autors, Redners und Fotografen Conrad Amber mit Bäumen und Wäldern. Fotos von Grünprojekten in Städten und Dörfern aus ganz Europa sind überraschend, überzeugend und vor allem animierend. Der Vortrag findet am Mittwoch, 9. November, ab 19 Uhr in der Kulturbühne amBach statt – der Eintritt ist frei. MIMA