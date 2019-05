Der Lustenauer SingRing-Chor feiert sein 20. Jubiläum mit einem großen Konzert.

Lustenau. Zwanzig Jahre ist es her, dass Chorleiter Michael Percinlic zum ersten Mal eine Probe des damaligen Jugendchors der Pfarre St. Peter und Paul im Lustenauer Theresienheim leitete. Seither hat der SingRing bei über 200 Auftritten in ganz Vorarlberg viele Herzen erreicht und sich durch die kontinuierliche musikalische Arbeit nicht nur unter Insidern der Gospelszene im Dreiländereck einen Namen gemacht.

Das Jubiläum wird am 18. Mai mit einem großen Konzert im Reichshofsaal Lustenau gefeiert. Unter dem Titel “Oh Happy Year” präsentiert der Chor einen fulminanten Mix aus neuen Songs, gepaart mit einer Retrospektive der vergangenen zwanzig Jahre. Musikalisch befeuert werden die Sängerinnen und Sänger von langjährigen Weggefährten – einer neunköpfigen Band inklusive funky Bläsersatz. “Das Publikum darf Gospelperlen erwarten, wie sie auch in den großen Gospelmetropolen der USA zu hören sind”, verrät Chorleiter Michael Percinlic. “Es wird schwer sein, sich gegen ein rhythmisches Mitwippen der Füße oder spontanes Mitklatschen zu wehren. Auf diese Geburtstagsparty freuen wir uns schon seit Langem!”

Weitere Events zum SingRing-Jubiläum finden dann im Herbst statt: Gospel hautnah erleben Singbegeisterte beim Workshop “Meet me in Zion” mit Richard Broadnax am 28. September, und am 9. Oktober teilt sich der Chor die Bühne mit befreundeten Musikern (The Monroes, The Rubberneckers, Christof Waibel u.a.) für die gute Sache. Zugunsten des Vereins “Wissen Macht Stark” wird das Benefizkonzert “SingRing & Friends” für Schulprojekte im Senegal über die Bühne gehen. Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen unter www.singring.at.