OGV Veranstaltung wird in die Umweltwoche verlegt

„Der naturnahe Garten im Jahreslauf“ wird auf Juni verschoben.

Dornbirn. Auch die Veranstaltung „Der naturnahe Garten im Jahreslauf“ des Obst- und Gartenbauvereines Dornbirn, der für diese Woche in der inatura angesetzt war, muss aufgrund von Corona verschoben werden. „Es ist heuer wirklich verflixt, aber wir möchten den Vortrag unbedingt nachholen, da diese Veranstaltung letztes Jahr auf großes Interesse stieß und zahlreiche Besucher und Gartenfreunde in die inatura lockte“, erklärt Sigi Wohlgenannt vom OGV Dornbirn.

Ein passender Termin ist bereits gefunden. Die Veranstaltung wird in die Umweltwoche verlegt und findet nun am 1. Juni 2021 statt. Gartenexperte Bernhard Huchler informiert beim Vortrag wie man mit einfachen Mitteln mehr Natur in den Garten zaubern kann und verrät Tipps und Tricks zur Gartengestaltung. Rede und Antwort stehen zudem Permakulturexpertin Margit Rusch und Stadtgärtner Andreas Dür.