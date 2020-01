OGV startet mit Brenner-Treff ins neue Jahr

Traditionell startet der Altacher Obst- und Gartenbauverein mit dem beliebten Brenner-Treff ins neue Jahr.

Altach . Zum Brenner-Treff am kommenden Samstag, 18. Jänner ab 14 Uhr sind wieder Brenner und interessierte Neueinsteiger (Anfänger) ins Vereinsschöpfle im Bofel eingeladen. Gastreferent in diesem Jahr ist dabei (Ur)-Brenner Albert Loacker aus Götzis.

Im Mittelpunkt des Brenner-Treff am kommenden Samstag stehen dabei Nischenbrände und Kräuterdestillate. Schnapsbrenner-Experte Albert Loacker gibt einen Einblick in seine Arbeit und gibt auch seinen großen Erfahrungsschatz an die Gäste weiter. „Derzeit beschäftige ich mich intensiv mit interessanten Destillaten wie Meisterwurz, Minze, Salbei und vielen mehr und auch über den Hype, den trendigen Gin gibt es einiges was man als Abfindungsbrenner wissen sollte“, gibt der Fachmann einen Einblick über den Nachmittag. Im Anschluss wird es angeregt weiter gehen, denn es bietet sich die seltene Gelegenheit für die Gäste mitgebrachte Brände vom Experten verkosten und beurteilen zu lassen. Alle interessierten Brenner und solche die es noch werden wollen, sind daher herzlich zum Brenner-Treff eingeladen – auch Nichtmitglieder. Der Eintritt ist wie immer frei. MIMA