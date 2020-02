OGV erteilt Baumschneidekurs

Auf dem Gelände von Rudi Riedmann in der Holzstraße fanden sich rund 50 Interessierte zum Baumschneidekurs ein.

In drei Gruppen aufgeteilt, lauschten die Baumschneide-Laien den Ausführungen der Kursleiter. Schneiden ist nicht gleich Schneiden, das schickten die Baumwärter schon einmal voraus und hoben dann an, Tipps und Tricks zu erörtern, wie die Bäume richtig beschnitten werden sollten. Von Oben nach Unten und von außen nach innen schneiden, so lautet die Faustregel in der Kunst der Baumpflege. Auch wenn in der Natur der Baumschnitt keine Rolle spielt, so ist es für den Gärtner doch sinnvoll, seine Bäume zu schneiden: Je besser der Schnitt, umso reicher die Ernte. Wer also Apfel-, Birn- und Obstbaum zu Hause hat, sollte sich genau erkundigen, wann die beste Zeit für den Baumschnitt wäre. So schneidet man z.B. den Apfelbaum am besten zurück, so lange der Baum ruht (November bis März). Alle Fragen wurden von den drei Kursleitern ausführlich beantwortet und die Kursteilnehmer gingen in der Gewissheit nach Hause, ihre Bäume nun fachgerecht pflegen zu können.