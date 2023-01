OGV Altach lädt zum Brenner-Treff

Mit dem Brennertreff am kommenden Samstag starten die Obst- und Gartenbaufreunde aus Altach in das neue Vereinsjahr.

Dazu treffen sich die interessierten Brenner am kommenden Samstag, 28. Jänner, ab 14 Uhr wieder im Vereinsschöpfle im Bofel zum Erfahrungsaustausch. Als Gast-Referent wird in diesem Jahr der Dornbirner Brennexperte Sigi Wohlgenannt einen Vortrag zum Thema „Schnapsbrennen für Einsteiger und Fortgeschrittene“ halten. Neben den praktischen Tipps wird der Fachmann die Teilnehmer auch über die neue digitale Anmeldung beim Zollamt informieren. In weiterer Folge besteht dann auch die Möglichkeit der Verkostung eigener, mitgebrachter Brände mit anschließender Diskussion/Beurteilung durch den Sommelier. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein und zum Brenner-Treff sind auch am Schnaps brennen interessierte Nichtmitglieder willkommen und der Eintritt ist wie immer frei. MIMA