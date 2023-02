OGS Lochau: Erinnerung an die große anerkannte komplette Seegfrörne 1963

Lochau. Kinder wurden von ihren Eltern mit dem Schlitten übers Eis gezogen, Jung und Alt spazierten von Bregenz bis nach Lindau, und manche genossen einfach den Anblick. Im Februar 1963 fror der Bodensee das letzte Mal komplett zu.

Die letzte anerkannte Seegfrörne jährt sich nun zum 60. Mal. Der Bodensee fror komplett zu. Die Eisschicht war so dick, dass Menschen mit ihren Autos, Mofas, Schi und Rodel darüber fuhren oder sich in einem ausgedehnten Spaziergang auf den zugefrorenen See wagten.

Der langjährige Gemeindechronist und „Hobbyarchivar“ Erwin Bennat dokumentierte in seinem Bericht in der Gemeindeinformationsschrift „Lochau Heute“ im April 1999 seine ganz persönlichen Erinnerungen an diese große „Eiszeit“, wenn er schreibt:

„Am Sonntag, dem 3. März 1963, ging ich mit meiner Gattin Leni und meinen vier Kindern Irmgard, Josef, Margit und Günter im Alter von fünf bis 15 Jahren zum „Eisschauen“ an den See. Dort angekommen, sahen wir ganze Menschengruppen von Bregenz aus, wie in einer Prozession, in Richtung Lindau wandern. Also wagten auch wir erste zaghafte Schritte auf die riesige Eisfläche, gerieten aber dann wie in einem Sog immer weiter hinaus und marschierten dann auch mit all den vielen anderen unverdrossen auf der glatten oder schneebedeckten Eisstraße bis vor die Gestade der Inselstadt Lindau.