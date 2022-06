Offizielle Eröffnungsfeier beim Sandbürgle

Die Kleinkindbetreuungseinrichtung Sandbürgle hat am Wochenende ihre Eröffnungsfeier nachgeholt.

„Mein Sohn Selim (2,5 Jahre) und ich freuen uns sehr, dass wir das Sandbürgle von innen kennen lernen können. Corona hat uns lange einen Strich durch die Rechnung gemacht“, erklärte Mutter Meltem Herdem. Sie freut sich schon sehr darauf, dass ihr Sohn einen Betreuungsplatz erhalten hat, denn dieser will unbedingt in der Spielgruppe mit anderen Kindern spielen. Das Sandbürgle kann sich glücklich schätzen. Für Herbst sind alle Betreuungsplätze vergeben. „Insgesamt werden über die Woche verteilt 75 Kinder betreut. Die Nachfrage ist groß“, freut sich Obmann Güzel. Manuela Lang und Mehtap Düzgün teilen sich mit Hakan Güzel die Leitung. Auch sie sind stolz auf ihre intensiven Bemühungen, das Sandbürgle zu eröffnen, denn in Lustenau herrscht große Nachfrage nach Betreuungsplätzen.