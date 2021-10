Offizielle Eröffnung und Einweihung

Der Naturkindergarten Gauenstein ist eine Kooperation zwischen der Gemeinde Schruns und Privatem

Dabei fanden sich neben dem Schrunser Bürgermeister Jürgen Kuster auch etliche Kolleginnen aus anderen Kindergärten, Pfarrer Hans Tinkhauser, die Koordinatorin der Schrunser Kindergärten Ina Mahlbacher und zahlreiche interessierte Eltern in dem wunderschön gelegenen Garten hinter dem Hofladen ein. „Wir haben rund 45 Quadratmeter Fläche indoor zur Verfügung sowie ein großes Waldstück mit einem Spielhaus, den Bauernhof mit den Tieren und eben die große Spielwiese“, erklärt Elena Rudigier in ihrer kleinen Ansprache. Während sich die Kleine zwischen 7 Uhr und 8 Uhr in der Früh im Kindergarten treffen, steht anschließend ein Freigang in der Natur auf dem Programm.

„Das machen wir bei fast jedem Wetter, außer bei Hagel und Graupelschauer, aber ansonsten steht dem Erlebnis Natur fast nichts im Wege“, so Rudigier. Jeden Tag können die Kids den Tag bis 13 Uhr im Kindergarten verbringen, am Donnerstag sogar den Nachmittag von 14 Uhr bis 17 Uhr. „Nachdem wir die Kinder gefragt haben, wie sie denn die Eröffnung feiern würden, meinten sie in schöner Kleidung“, lacht Rudigier. Aus diesem Grund entschlossen sich Kindergartenpädagoginnen ein kleines Oktoberfest zur Eröffnung zu gestalten und präsentierten sich an diesem Tag deshalb auch in wunderschönen Dirndl. Nachdem Pfarrmoderator auch den kirchlichen Segen dem Naturkindergarten Gauenstein gespendet hatte, wurde trotz der etwas kühleren Temperaturen noch gesungen, getanzt und gefeiert, sodass es sowohl für Kinder wie auch für die Erwachsenen eine stimmungsvolle Einweihungsfeier war.