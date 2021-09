Offizielle Eröffnung des Offenen Kühlschranks in Lochau

Eröffnung des Offenen Kühlschranks in Lochau

Eröffnung des Offenen Kühlschranks in Lochau ©Gemeinde Lochau / MD

Nach einem einmonatigen Probebetrieb konnte am 29.09.2021, dem internationalen Tag gegen Lebensmittelverschwendung, der Offene Kühlschrank im Brockenhaus in Lochau nunmehr offiziell eröffnet werden. Dies ist somit der 10. Standort in Vorarlberg und der erste im Leiblachtal.

Der Sozialausschuss der Gemeinde Lochau, federführend mit Alma Nußbaumer und Elisabeth Simma, hat dieses Projekt innerhalb weniger Monate auf die Beine gestellt. Die Organisation der Räumlichkeit, des Kühlschranks, eines Lagers und natürlich einiger weiterer HelferInnen wurde dabei erfolgreich bewerkstelligt.

Organisatorin Alma Nußbaumer erklärte in einer kurzen Ansprache: „Der Offene Kühlschrank ist für alle, die etwas bringen oder mitnehmen möchten, frei zugänglich. Jeder darf ohne Scheu reinschauen, ob vielleicht etwas Leckeres darin auf einen wartet.“

Brockenhaus-Geschäftsführer Jürgen Buelacher begrüßt, dass der Offene Kühlschrank seinen Platz im Brockenhaus im Zentrum von Lochau gefunden hat, da die Idee doch wunderbar in das Konzept vom Brockenhaus passen würde.

Das Team des Offenen Kühlschranks freut sich über alle Speisen, mit denen der Kühlschrank befüllt wird (zu viel gekocht; zu viel eingekauft; Ernteüberschuss etc.) Es ist aber auch jeder herzlich eingeladen, sich an dem gefüllten Kühlschrank zu bedienen (keine Zeit zu kochen; zufällig gesehen, dass es etwas Leckeres gibt; Ebbe bei den Finanzen etc.)

Die Eröffnungsgäste durften anschließend kleine Köstlichkeiten, welche zum Teil aus den gespendeten Lebensmitteln hergestellt wurden, probieren. Musikalisch untermalt wurde die Eröffnung vom Lochauer Musiker Toni Eberle.

Bei der Vorführung des Films „Taste the waste“ am Abend im Metro Kino konnten sich die BesucherInnen schließlich noch weitere interessante Informationen zum Thema Lebensmittelverschwendung verschaffen.