Offizielle Eröffnung der neu sanierten Sporthalle

Hohenems. Die nun fertig sanierte Hohenemser Sporthalle im Schulzentrum Herrenried wurde am vergangenen Samstag offiziell eröffnet. Die Stadt hat 1,4 Millionen Euro in die Sanierung und Modernisierung der Sporthalle investiert.

Dies ist nach der Modernisierung des Eislaufstadions um rund 2,4 Millionen Euro die zweite Großinvestition in den Hohenemser Sport. Bürgermeister Dieter Egger übergab die Halle gemeinsam mit Sportlandesrätin Martina Rüscher, Sportstadtrat Friedl Dold und dem Hausherrn, Direktor Helmut Ströhle, offiziell an die Mittelschule Herrenried und die Emser Sportvereine.

„Danke allen Beteiligten! Großartige Arbeit!“, würdigte das Stadtoberhaupt den vorbildlichen Ablauf, nahm die rekordverdächtige Umsetzung des Vorhabens von der Beschlussfassung über die Planung und Vergabe bis zur baulichen Umsetzung. Doch nur fünf Monate in Anspruch. Die Arbeiten wurden größtenteils während der Sommerferien durchgeführt. Die Halle wurde zudem an die aktuellen, sicherheitstechnischen Erfordernisse, wie Erneuerung der Absturzsicherungen oder Einbau von Brandschutztüren, angepasst. Darüber hinaus investierte die Stadt in eine neue Warmwasseraufbereitungsanlage für die Duschräume.