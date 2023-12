Öffis-Fahren an Weihnachten und Silvester: Das müssen Sie beachten

In Vorarlberg bleiben die öffentlichen Verkehrsmittel auch während der Weihnachts- und Silvesterfeiertage in Betrieb ‒ mit nur wenigen Einschränkungen.

Trotz der Feiertage gewährleisten Züge und Busse eine kontinuierliche Mobilität für die Einwohner und Besucher von Vorarlberg. Rund 500 Fahrer und Fahrerinnen von Bus und Zug sind dafür auch an Weihnachten und Silvester im Dienst.

Zugverkehr

Bei den S-Bahn-Linien in Vorarlberg wird an der Feiertagen größtenteils der reguläre Sonntagsfahrplan beibehalten. In bestimmten Regionen und auf spezifischen Linien gibt es jedoch Anpassungen.