"Öffentliche Hand muss bei Wohnbau mitspielen"

Jürgen Kuster befindet sich inmitten seiner zweiten Amtszeit als Bürgermeister von Schruns. Und seitdem begleitet ihn der Kampf gegen TBC im Montafon.

Im Interview auf "Vorarlberg LIVE" spricht er unter anderem darüber, wie der Stand Montafon das Problem endlich in den Griff bekommen möchte: "Der Stand Montafon übernimmt als Regionalverband die Jagd. Wir haben einen eigenen Jäger angestellt. Jetzt müssen wir in den nächsten zwei Jahren durchbeißen, um die Situation vor allem im Silbertal in den Griff zu bekommen. Das wird viel Geld kosten, aber ich hoffe, es klappt." Man habe das Problem zwar schon seit Jahren erkannt, allerdings wolle er nicht beurteilen, ob auch die richtigen Mittel gewählt worden sind, um es in den Griff zu bekommen.