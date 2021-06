Offensivspektakel zum Abschluss der Akademie

Die Unter-18-Jährigen besiegten Tirol mit 5:4 und feierten einen knappen Erfolg. Alle Daten der drei Mannschaften.

Zweimal Platz sechs (U-16, U-15) und einen ausgezeichneten siebenten Schlussrang der Unter-18-Mannschaft belegten die drei Auswahlen in der nun zu Ende gegangenen ÖFB-Nachwuchsmeisterschaft. Zum Saisonabschluss im Westderby gegen Tirol feierten die Schützlinge von Trainer Heinz Fuchsbichler noch einen 5:4-Heimerfolg. Dabei lag die U-18-Truppe schon mit 1:3 und 3:4 zurück, ehe in der Schlussphase der Eingewechselte SW Bregenz Spieler Simon Raphael Rehm noch das Siegtor gelang (89.). Der Altacher Noah Bischof wurde zusammen mit dem Tiroler Justin Forst und Angelo Gattermayer (Admira) mit fünfzehn Treffern Torschützenkönig in der ältesten Spielklasse. Stark auch der Feldkircher Filip Milojevic mit dreizehn Treffern bei den Unter-16-Jährigen.