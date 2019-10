Offensive fürs Handwerk

Mit einem Festabend bedankte sich das Organisationsteam für die Lehrlingsmesse.

Vor drei Jahren fanden sich engagierte Wirtschaftstreibende in der Marktgemeinde Wolfurt zusammen und schmiedeten Pläne mit dem Ziel, das Bauhandwerk und die Lehre in Handwerksbetrieben stärker in den Vordergrund zu rücken und noch attraktiver zu gestalten. Gesagt, getan – kurze Zeit später riefen Tischlermeister Manfred Gasser, Dachdecker Stefan Schwendinger, Erdarbeiter Christoph Rohner, Fensterbauer Andreas Böhler und Installateur Bernd Langer den Verein Bauhandwerk Wolfurt ins Leben. Dieser widmet sich seither primär um die Bauhandwerkstradition und das Miteinander der Betriebe. Gemeinsam sei man wesentlich stärker als allein, Ideen werden gebündelt und regelmäßig ausgetauscht.

Am vergangenen Freitag erhielten interessierte Schüler und Jugendliche die Möglichkeit, sich im Vereinshaus Wolfurt bei einer vom Bauhandwerksverein organisierten Lehrlingsmesse über verschiedene Lehrberufe in 17 Wolfurter Handwerksbetrieben zu informieren. Mit großem Erfolg und begeisternden Reaktionen. „Ich danke allen Handwerkern, dass sie mit so viel Einsatz dabei waren und mitmachten“, freute sich Vereinsobmann Manfred Gasser. „Mit einem Danke-Abend wollen wir uns bei allen mitmachenden Unternehmern, Lehrlingsausbildnern, Gönnern und Partnern bedanken.“ Diese gaben den Dank umgehend zurück, genossen den Festabend bei kulinarischen Köstlichkeiten und schauten bei den vielen Gesprächen natürlich schon wieder in die Zukunft. Die, so der Tenor der vielen Unternehmer, eine gute und rosige fürs Handwerk sein möge.