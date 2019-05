Offensive fürs Handwerk

Bereits seit neun Jahren funktioniert das Erfolgsprojekt „Handwerkerschule“.

Wenn das Werkeln zuhause an Bedeutung verliert oder schlichtweg die Möglichkeit dafür nicht mehr vorhanden ist, dann müssen Wege überlegt werden, um das Handwerk bei Kindern und Jugendlichen dennoch präsent zu halten. Vor rund neun Jahren rief ein engagiertes Team in der Marktgemeinde das Projekt „Handwerkerschule“ ins Leben. In Kooperation mit der Mittelschule Wolfurt und pensionierten, ehrenamtlichen „Profis“ wurden seither 19 Kurse organisiert, in denen junge Mädchen und Burschen fürs Werken unter ehrenamtlicher und professioneller Anleitung motiviert wurden. „Ich bin ein ums andere Mal begeistert, wenn ich sehe, mit welcher Begeisterung an den Kursnachmittagen in den Werkräumen der Mittelschule gearbeitet wird“, erklärt KR Walter Eberle, der neben Schuldirektor Norbert Moosbrugger und Seniorenbörse-Obmann Werner Kessler der Wegbereiter für das von der Wirtschaftskammer und der Gemeinde unterstützten Projekts ist. Apropos Wirtschaftskammer: Für den WK- Präsidenten Hans-Peter Metzler ist diese Initiative hinsichtlich der Image-Verbesserung für die duale Ausbildung sehr willkommen: „Gratulation an die Organisatoren, die Gemeinde, die fleißigen Helfer und natürlich auch an die Eltern der Kinder. An diese richte ich zudem den Appell, positiv auf die Kinder einzuwirken, wenn es um die Schulentscheidung geht. Eine Lehre ist niemals eine Sackgasse, im Gegenteil, handwerklich geschickten Facharbeitern stehen mehr denn je alle Wege und Karrieren offen.“