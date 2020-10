Offenes Singen und Staatskünstler am Spielboden

Stimmgewaltig und humorvoll geht es im Spielboden-Programm weiter.

Dornbirn. Mit „StimmSinn“ – Offenes Singen startet am 23. Oktober wieder eine äußerst vielseitige Woche im Dornbirner Spielboden. Gemeinsam begeben sich die Besucher mit dem Musik- und Bewegungspädagogen Andreas Paragioudakis in das spannende Erfahrungsfeld Stimme. „Zusammen bewegen wir uns in einem gemeinsamen klingenden Raum, wo jede/r sein darf und klingen darf“, so Paragioudakis. Diverse angeleitete Atemübungen und Körperarbeit in Bezug auf das stimmliche Tönen öffnen Kanäle für sowohl die eigene Erfahrung als auch die Erfahrung im Kollektiv. „StimmSinn“ richtet sich an alle, mit oder ohne Singerfahrung, die auf der Suche sind, die Kraft der eigenen Stimme zu entdecken und zu erforschen. Gearbeitet wird ohne Noten und ohne Anspruch auf das „schöne Singen“. Elementargesänge und Circle Songs runden das aufbauende stimmliche Gewebe ab.