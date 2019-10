Offenes Lesezimmer mit buntem Programm

Offenes Lesezimmer lud zum Lesen ein – Schulkinder gestalteten kreatives Programm

FELDKIRCH Das Literaturfestival „Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek“ ging heuer vom 14. bis 20. Oktober bereits in die 14. Auflage. In Feldkirch war aus diesem Anlass am Freitag und Samstag wieder das „Offene Lesezimmer“ in einem zu einer Bibliothek umgestalteten Stadtbus am Sparkassenplatz für große und kleine Schmöker geöffnet.

Herbstliche Dekorationen wie bunte Blätter verwandelten den Bus in eine Wohlfühloase zum Lesen, eine Auswahl attraktiver Romane und Sachbücher war in Regalen platziert.