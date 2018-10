Offene Türen in offener Schule

Thema Europa beim Schulbasar 2018 in Altacher Montessori Schule

Altach. Seit mittlerweile 37 Jahren besteht die Freie Montessori Schule Altach, der jährliche Basar ist ein treuer Wegbegleiter der Schulgeschichte und das nach außen getragene gesellschaftliche Highlight des Jahres. Für die zahlreichen Besucher am ganzen Wochenende wurde ein abwechslungsreiches Programm zum Schlendern, Verweilen und Unterhalten geboten. Im Mittelpunkt standen die verschiedenen Basarstände, an denen verschiedene handgemachte Gegenstände zum Verkauf angeboten wurden, so auch am Kinderstand der Schüler. Nicht zu kurz kam die gastronomische Verpflegung, neben einem Café, einem Kulinarium, einem Brotbackofen und einem Zuckerwattestand wurden die Gäste mit Raclette, Spiralkartoffeln, Pulled Pork und Hot Dogs verköstigt. Viele Kinder zog es in den Keller zum Kerzenziehen, welches schon als liebgewonnene Tradition von den Rankler Pfadfindern veranstaltet wurde. Daneben gab es für die jungen Besucher noch eine Holzwerkstatt, eine Steinkreiselrunde inklusive Lagerfeuer und verschiedene Aktivitäten zum Basarmotto „Europa“. Eine große Tombola mit mehr als 600 Preisen rundete das Angebot ab.