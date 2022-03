Offener Spieleschrank in Rankweil installiert

In der Marktgemeinde Rankweil steht Spielefans ab sofort ein neuer offener Spieleschrank beim Kinder- und Familientreff Bifang zur Verfügung. Die Spende oder Entnahme von Spielen ist während den Bring- und Holzeiten der Einrichtung möglich.

In so manchem Haushalt liegen viele Spiele ungenutzt in der Schublade und geraten in Vergessenheit. Mit einem neuen, öffentlich zugänglichen Spieleschrank im Kinder- und Familientreff Bifang soll dies geändert werden. Ziel ist es, Chancengleichheit und Nachhaltigkeit zu fördern, führt Regina Lins, Leiterin des Kinder- und Familientreff Bifang aus: „Spiele sind nicht nur kindliche Beschäftigung – sie eröffnen neue Lebenswelten und sollten jedem Kind zugänglich sein. Der offene Spieleschrank macht dies möglich und fördert eine nachhaltige Lebensweise.“