Offener Kühlschrank wieder in Betrieb

Ab sofort können wieder Lebensmittel beim Treffpunkt an der Ach gebracht und abgeholt werden.

Dornbirn. „Endlich geht es wieder los“, hieß es am 18. Mai für das Team vom Offenen Kühlschrank in Dornbirn. Nach der wochenlangen Corona-Zwangspause wurde der Kühlschrank beim Treffpunkt an der Ach wieder in Betrieb genommen. Sehr zur Freude der Initiatoren der Foodsharing-Initiative und der zahlreichen „Kühlschrank-Fans“, die den im Dezember eröffneten Neu-Standort im Familien- und Sozialzentrum bereits fleißig nutzten.