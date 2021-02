Offener Kühlschrank wieder befüllt

Mit der Stadtbibliothek hat auch der öffentliche Kühlschrank wieder geöffnet.

Dornbirn. Am Dienstag um 10 Uhr sind nicht nur die ersten Büchereibesucher nach dem Lockdown in der Stadtbibliothek eingetroffen, sondern auch Ingrid Benedikt mit einem ganzen Korb voll leckerer Sachen. Diese hat sie in den kleinen Kühlschrank neben der Ausleihe eingeräumt. „Mit der Wiedereröffnung der Stadtbibliothek konnten wir auch den offenen Kühlschrank an diesem Standort wieder in Betrieb nehmen“, freut sich die Initiatorin der offenen Kühlschränke in Vorarlberg.