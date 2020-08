Offener Kühlschrank OK Greta eröffnet in Feldkirch

Die Erfolgsgeschichte Offener Kühlschrank geht weiter.

„Damit wird ein weiterer Meilenstein im Zeichen der Nachhaltigkeit gesetzt“, so Ingrid Benedikt von der Initiative Offener Kühlschrank. Bis zu 133 kg genießbarer Lebensmittel werden jährlich in einem einzigen österreichischen Haushalt weggeschmissen. „Ein guter Grund also, um diese Lebensmittel zu sammeln und der Öffentlichkeit bereitzustellen, damit Müll zu minimieren und der Verschwendung entgegenzuwirken“, so Benedikt weiter.